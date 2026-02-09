В Иране лауреата Нобелевской премии Наргиз Мохаммади приговорили к семи с половиной годам тюрьмы

Иранскую правозащитницу и лауреата Нобелевской премии 2023 года Наргиз Мохаммади приговорили более чем к семи годам тюрьмы, пишет The Guardian со ссылкой на ее сторонников и адвоката Мостафа Нили.

По словам Нили, приговор был вынесен 7 февраля судом в городе Мешхед. «Она приговорена к шести годам тюрьмы за собрания и сговор, полутора годам за пропаганду, а также к двухлетнему запрету на выезд из страны», — написал он. Нили добавил, что Мохаммади также получила еще два года внутренней ссылки в город Хосф, расположенный примерно в 740 километрах к юго-востоку от Тегерана.

По словам сторонников, Мохаммади, которую арестовали в декабре во время протестной демонстрации, со 2 февраля держит голодовку.

За годы правозащитной работы Наргиз Мохаммади арестовывали 13 раз и пять раз приговаривали к заключению. В январе 2022 года Мохаммади приговорили к восьми годам тюрьмы за «пропаганду против государства» и шпионаж в пользу Саудовской Аравии. В августе 2023 года ей увеличили срок заключения еще на год. В том же году Мохаммади стала лауреатом Нобелевской премии, которая была присуждена ей за борьбу против угнетения женщин в Иране и за борьбу за продвижение прав человека и свобод для всех. В декабре 2024 года Мохаммади получила временное освобождение от наказания по медицинским причинам.

Читайте также

Наргиз Мохаммади — главная правозащитница Ирана. Ее 13 раз арестовывали и пять раз сажали в тюрьму, но она не перестает бороться с режимом даже в заключении В 2023 году активистке присудили Нобелевскую премию мира

Читайте также

Наргиз Мохаммади — главная правозащитница Ирана. Ее 13 раз арестовывали и пять раз сажали в тюрьму, но она не перестает бороться с режимом даже в заключении В 2023 году активистке присудили Нобелевскую премию мира