Компанию, созданную выходцами из ФСБ, обвинили в продаже данных абонентов «Мегафона» крупным корпорациям

Сотрудники московской IT-компании «Кронос-Информ» организовали бизнес по «пробиву» и продаже персональных данных абонентов «Мегафона» крупным российским корпорациям. Это следует из апелляционного постановления Мосгорсуда по делу о неправомерном доступе к компьютерной информации, на которое обратила внимание специальный корреспондент The Bell Мария Коломыченко.

Приговор по этому уголовному делу вынес Перовский суд Москвы в июне 2025 года. Фигурантами дела стали заместитель начальника информационно-аналитического отдела «Кронос-Информ» Наталья Принцева, менеджер-посредник Александр Тришин и сотрудник салона связи «Мегафона» Михаил Балакирев.

Согласно материалам дела, в 2019-2020 годах по поручению руководства «Кронос-Информа» Принцева организовала схему покупки-перепродажи личных данных абонентов «Мегафона». Через знакомого менеджера-посредника Тришина она установила контакт с продавцом из салона связи Михаилом Балакиревым, имевшим личный доступ к служебной программе «Гринфилд» с внутренними базами оператора.

Принцева покупала у него данные конкретных пользователей, а затем перепродавала их «фирмам-заказчикам» по договорам об оказании «информационно-аналитических услуг». Среди заказчиков нелегального «пробива» данных абонентов «Мегафона» были Металлинвестбанк, «Теплоэнергоремонт» (структура «Газпрома»), «Мечел», «Энвижн груп» (дочерняя компания МТС), говорится в материалах Мосгорсуда.

В итоге суд назначил Принцевой один год ограничения свободы, Тришину — два года колонии-поселения, Балакиреву — три года и шесть месяцев колонии общего режима, а также «принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания».

Руководству «Кронос-Информа» обвинений по делу не выдвигали.

Как отмечает Коломыченко, компанию «Кронос-Информ» создали в 1990-е годы выходцы из ФСБ, разрабатывавшие систему управления базами данных Cronos, которая позволяет хранить большие массивы информации о гражданах. Сейчас «Кронос-Информ» имеет множество госконтрактов с крупнейшими ведомствами и корпорациями — Счетной палатой, Федеральной службой охраны, Федеральной таможенной службой, Сбером, Роснефтью и другими.