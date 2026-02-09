ЕС готовит санкции против портов в Грузии и Индонезии из-за работы с нефтью из России

Евросоюз предложил ввести санкции в отношении портов Кулеви (Грузия) и Каримун (Индонезия) из-за операций с российской нефтью, сообщило 9 февраля агентство Reuters. Об этом говорится в документе, который подготовили Еврокомиссия и Европейская служба внешних связей.

В случае, если Евросоюз утвердит предложенные санкции, европейским компаниям и частным лицам запретят осуществлять операции с двумя упомянутыми портами.

Как отмечает Reuters, ЕС в рамках санкций против России впервые предложил ввести меры против портов третьих стран.

Евросоюз готовит 20-й по счету пакет санкций в отношении России из-за полномасштабного вторжения в Украину. Его планируют принять к четвертой годовщине со дня начала войны, 24 февраля.

По данным Reuters, в рамках санкционного пакета планируют запретить импорт металлов, в том числе никелевых слитков, железной руды, меди и различных видов металлолома, таких как алюминий. Кроме того, ЕС хочет запретить импорт соли, аммиака, гальки, кремния и меховых шкур.