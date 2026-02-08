Власти Италии сообщили о диверсиях на железной дороге в первый день Олимпиады

На севере Италии 7 февраля зафиксированы три диверсии на железнодорожных путях, что привело к нарушению движения поездов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявления министерства транспорта Италии и полиции.

По данным полиции, утром 7 февраля недалеко от города Пезаро подожгли распределительный щит. Несколько часов спустя в Болонье обнаружили перерезанными электрические кабели, а неподалеку было найдено взрывное устройство.

В полиции заявили, что пока никто не взял на себя ответственность за инциденты, которые, скорее всего, были связаны друг с другом. В результате, как сообщили в итальянской государственной железнодорожной компании Ferrovie dello Stato (FS), железнодорожную станцию в Болонье пришлось временно закрыть. Ко второй половине дня движение поездов было нормализовано. Министерство транспорта Италии назвало произошедшее «серьезным актом саботажа».

Болонья — ключевой узел итальянских железнодорожных линий, связывающий юг страны с северными городами, в том числе Миланом, отмечает Reuters.

Зимние Олимпийские игры проходят с 7 по 22 февраля в Милане и Кортине-дʼАмпеццо.