Умер солист 3 Doors Down Брэд Арнольд

Основатель и солист американской рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд умер в возрасте 47 лет. Об этом сообщается в соцсетях группы.

В заявлении говорится, что Арнольд умер 7 февраля во сне, в окружении семьи, после борьбы с онкологическим заболеванием.

BBC News напоминает, что в мае 2025 года Арнольд рассказал, что у него диагностировали рак почки 4-й стадии. «Сегодня у меня для вас не очень хорошие новости. Несколько недель назад я заболел, потом сходил в больницу, прошел обследование, и мне поставили диагноз: светлоклеточная почечноклеточная карцинома с метастазами в лёгкое. Это четвертая стадия, и это не очень хорошо», — говорил тогда музыкант (цитата по Variety).

«Я не боюсь, я действительно совсем этого не боюсь», — заявлял Арнольд, добавив, что разочарован тем, что группе придется отменить предстоящий тур.

Брэд Арнольд основал 3 Doors Down в 1996 году вместе с гитаристом Мэттом Робертсом и басистом Тоддом Харреллом. Арнольд тогда был не только вокалистом, но и барабанщиком группы. В следующем году группа сделала свою первую демо-запись, в которую вошла песня Kryptonite, написанная Арнольдом еще в школе. Этот трек в перезаписанном варианте вошел в дебютный альбом группы The Better Life, выпущенный в 2000 году, и занял третье место в чарте Billboard Hot 100. С альбома Away from the Sun 2002 года Арнольд стал исключительно вокалистом группы.

