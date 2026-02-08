Мстислав Чернов стал лауреатом премии Гильдии режиссеров США за фильм «2000 метров до Андреевки»

Украинский документалист и режиссер Мстислав Чернов стал лауреатом 78-й премии Гильдии режиссеров Америки.

Он получил награду как лучший режиссер документального кино за фильм «2000 метров до Андреевки». Это уже вторая награда Чернова на премии Гильдии режиссеров Америки. В 2024 году он стал лауреатом в аналогичной категории за фильм «20 дней в Мариуполе».

Фильм «2000 метров до Андреевки» рассказывает том, как ВСУ освобождали Андреевку — село неподалеку от Бахмута. В сентябре 2023 года украинские силы в ходе многомесячной операции заняли этот населенный пункт, но сейчас он находится под контролем России.

За лучшую режиссерскую работу в полнометражном фильме награду получил Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»). Лауреатом за лучший полнометражный дебют стал Чарли Полингер («Чума»), за лучшую режиссерскую работу в драматическом сериале — Аманда Марсалис («Больница Питт»), за лучшую режиссерскую работу в комедийном сериале — Сет Роген и Эван Голдберг («Киностудия»).

