В Уфе 15-летний подросток с ножом напал на общежитие медицинского университета. Есть раненые, в том числе полицейские

В Уфе неизвестный с ножом напал на студентов в общежитии одного из вузов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, пять человек — четверо студентов и сотрудник полиции — получили ранения. Нападавшего задержали. Его мотивы пока неизвестны.

Обновлено. СК сообщил, что нападавший — 15-летний подросток. При задержании он ранил двоих полицейских, а также «причинил себе телесные повреждения» и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Baza пишет, что инцидент произошел в общежитии Башкирского государственного университета в корпусе для иностранных студентов. Из сообщения телеграм-канала следует, что пострадавших было семеро.

Министр здравоохранения Башкирии сообщил, что все пострадавшие находятся в стабильном состоянии, не уточнив их количество.

По данным Baza, нападавший выкрикивал националистические лозунги. «Осторожно, новости» пишет, что в корпусе, который подвергся нападению, проживает большое количество студентов из Индии, часть из Африки.