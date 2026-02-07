В Белгороде после обстрела ВСУ пропал свет

Украинские военные нанесли ракетный удар по Белгороду, сообщает местный телеграм-канал «Пепел». В результате в городе пропал свет.

По данным издания, обстрелу подверглись электроподстанция «Белгород» и ТЭЦ «Луч». Без электричества, помимо самого города, остались также некоторые близлежащие населенные пункты.

Вскоре после отключения, пишет «Пепел», свет начал «постепенно восстанавливаться».

ВСУ в последние недели регулярно обстреливают энергетическую инфраструктуру Белгорода, из-за чего в городе отключается свет, что также приводит к перебоям с подачей воды и отопления.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее 7 февраля в очередной раз заявил, что Киев готов на энергетическое перемирие, если на него согласится Москва. Российские военные сейчас наносят ежедневные удары по энергетической инфраструктуре в различных регионах Украины.