«Совет мира» Дональда Трампа планирует впервые собраться 19 февраля. Заседание пройдет в Институте мира, недавно переименованном в честь президента

Белый дом планирует провести первую встречу «Совета мира» Дональда Трампа 19 февраля, сообщает Axios со ссылкой на дипломатов и американских чиновников.

Издание отмечает, что планы проведения находятся на ранней стадии и могут измениться. Предполагается, что заседание пройдет в Вашингтоне в Институте мира США, который в декабре был официально переименован в Институт мира имени Дональда Трампа.

Администрация Трампа планирует использовать эту встречу для продвижения реализации второго этапа соглашения о прекращении огня в Газе и сбора средств на восстановление этого региона.

«Совет мира» первоначально создавался именно для принятия решений о будущей судьбе сектора Газа в рамках мирного плана Трампа, однако позже выяснилось, что президент США предполагает использовать новый орган для разрешения конфликтов в регионах по всему миру.

В соответствии с уставом «Совета мира», Трамп является его несменяемым председателем — он может уйти в отставку только добровольно. Лидеры других стран могут попасть в организацию только по приглашению президента США.

Большинство влиятельных стран Европы отказались вступать в «Совет мира». Приглашения Трампа приняли Израиль, Венгрия, Индонезия, Саудовская Аравия, Беларусь, Казахстан и некоторые другие государства.

