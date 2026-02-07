Польша подняла истребители и закрыла два аэропорта из-за удара РФ по западным областям Украины

Польша подняла истребители на фоне комбинированной российской атаки по западным областям Украины.

Власти страны заявили, что меры носят превентивный характер.

Также в Польше временно приостановили работу гражданские аэропорты в городах Жешув и Люблин, находящихся неподалеку от границы с Украиной.

Под российским обстрелом в ночь на 7 февраля оказались Хмельницкая, Ровенская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Винницкая и Львовская области.

Основной целью атаки, сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль, стала энергетическая инфраструктура, в частности, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области и Добротворская ТЭС в Львовской области. Чтобы стабилизировать работу энергосистемы, «Укрэнерго» запросил аварийную помощь от Польши.

Польша уже второй раз за последнюю неделю вынуждена поднимать истребители из-за российских атак. В последний раз это происходило 3 февраля, до этого — в декабре 2025 года.