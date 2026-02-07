FT: Китай пригрозил отменить готовящийся визит Трампа в Пекин, если США продадут партию оружия Тайваню

Китай пригрозил отменить готовящийся визит президента США Дональда Трампа в Пекин, если Вашингтон не откажется от продажи крупной партии оружия Тайваню. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Сейчас США, по данным издания, готовят пакет, который будет включать системы Patriot, зенитные ракеты NASAMS и еще две неназванных системы вооружений. Общая стоимость пакета может составить 20 миллиардов долларов.

Вопрос продажи американского оружия Тайваню председатель КНР Си Цзиньпин поднял во время телефонного переговора с Трампом 4 февраля. Как заявил МИД Китая, Си предупредил, что в Вашингтоне «должны с осторожностью подходить к вопросу продажи оружия Тайваню».

В декабре администрация Трампа объявила о поставках оружия Тайваню на 11 миллиардов долларов. В пакет вошли установки HIMARS, гаубицы, противотанковые ракеты и ударные БПЛА. В ответ власти Китая ввели санкции против 20 американских компаний, связанных с оборонной сферой.

Визит президента США в Китай, как предполагается, может состояться в апреле, официально он пока не подтвержден. Трамп в последний раз приезжал в Пекин в 2017 году, в самом начале своего первого президентского срока.

