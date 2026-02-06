В Исламабаде смертник устроил взрыв в мечети во время пятничной молитвы. Погибли более 30 человек, еще более 100 ранены

По меньшей мере 31 человек погиб и еще 169 получили ранения в результате теракта в мечети в столице Пакистана Исламабаде, сообщает Reuters.

Взрыв произошел утром 6 февраля во время молитвы в мечети шиитского религиозного центра на окраине города.

По данным полиции, его устроил террорист-смертник. Нападавшего пытались остановить у ворот мечети перед тем, как он привел в действие бомбу, рассказали представители правоохранительных органов.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Большую часть населения в Пакистане составляют мусульмане-сунниты, шииты остаются религиозным меньшинством в стране.