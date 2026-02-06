В Беларуси возбудили еще одно уголовное дело против писателя Саши Филипенко

В Беларуси возбудили новое уголовное дело против писателя Саши Филипенко, в его доме в Минске прошел обыск. Об этом он сам рассказал в фейсбуке.

Дело возбуждено по часть 2 статьи 361 УК Беларуси — призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны.

«Подозреваемый Филипенко Александр Александрович, повторно, используя интернет, дал интервью под названием „Запрещенные книги в Беларуси: почему нельзя читать романы Саши Филипенко или как все-таки прочесть?“ на канале „Обычное утро“… Вы ничего не перепутали — по новой статье мне светит еще 5-7 лет за то, что я рассказал о своих книгах», — написал Филипенко.

В феврале 2025 года стало известно, что против Филипенко в Беларуси возбудили уголовное дело о разжигании вражды. По версии силовиков, писатель «при помощи литературы призывал к массовым протестам в Беларуси».

В сентябре 2025 года Мининформ Беларуси добавил в список книг, которые «способны нанести вред национальным интересам», романы Филипенко «Красный крест» и «Слон».

Филипенко публично критикует белорусские власти, в 2020 году он участвовал в протестах против Александра Лукашенко. В ноябре 2023 года к родителям Филипенко пришли с обыском. Вскоре отца писателя арестовали на 13 суток.

В последние годы писатель не живет в Беларуси.

В романе «Слон» к людям домой неизвестно как проникают слоны — но все их игнорируют Писатель Саша Филипенко — об этой прозрачной метафоре и жизни в изгнании

