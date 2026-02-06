Трамп опубликовал видео с Обамой в образе обезьяны. И удалил запись на фоне критики

Обновление. Опубликованное видео удалили со страницы Трампа в Truth Social.

Лидер США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social расистский видеоролик, изображающий 44-го президента Соединенных Штатов Барака Обаму и его жену Мишель в образе обезьян.

Трамп запостил 62-секундное видео, которое транслирует теории заговора о нарушениях на президентских выборах 2020 года. Политик отказывается признавать поражение в рамках той кампании. В конце ролика под песню «The Lion Sleeps Tonight» группы The Tokens появляется вставка с обезьянами, к которым пририсованы лица Обамы и его жены.

«Изображение мистера и миссис Обама в виде обезьян поддерживает расистский штамп, исторически использовавшийся работорговцами и сторонниками сегрегации для дегуманизации темнокожих людей, оправдания линчеваний и других зверств», — отмечает The New York Times. Представитель Обамы отказалась от комментариев.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в беседе с газетой назвала критику видео «фальшивым возмущением». «Это из интернет-мема, в котором президент Трамп изображен как король джунглей, а демократы — как персонажи „Короля Льва“. Пожалуйста, прекратите это фальшивое возмущение и расскажите о том, что действительно важно для американской общественности», — заявила она.

Сенатор Тим Скотт из Южной Каролины — единственный темнокожий республиканец в сенате — заявил, что надеется, что пост фальшивый, «потому что это самая расистская вещь, которую я когда-либо видел в Белом доме». Он призвал Трампа удалить видео.

Как отмечает The New York Times, Дональд Трамп нередко позволяет себе расистские, ксенофобские и сексистские высказывания. С момента его возвращения в Белый дом, министерства труда и министерства внутренней безопасности США публиковали изображения и лозунги, перекликающиеся с идеями «превосходства белой расы», пишет газета.

Кроме того, с начала второго президентского срока Трампа он сам и его администрация неоднократно высмеивали Барака Обаму и выдвигали против него ложные обвинения.

На президентских выборах 2020 года победил демократ Джо Байден. Трамп поражение не признает, заявляя о том, что результаты выборов сфальсифицировали.