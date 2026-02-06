Алтайскому коммунисту дали условный срок по делу о хищении трех миллионов рублей. Он заявил, что потратил деньги на создание «Сталин-центра» в Барнауле

Центральный суд Барнаула приговорил к четырем годам условно бывшего главу фракции «Коммунисты России» в заксобрании Алтайского края и главу местного «Сталин-центра» Сергея Матасова, обвиненного по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК), сообщает издание «Банкфакс».

Бывшему депутату также назначили штраф в размере 300 тысяч рублей и запретили на три года занимать должности в законодательных и представительных органах власти.

Как утверждало следствие, в 2021-2025 годах Матасов, находясь на должности замглавы комитета парламента по правовой политике и местному самоуправлению, фиктивно трудоустроил двух родственников своими помощниками. В действительности они ничего не делали и передавали свою зарплату депутату. Таким образом, Матасов украл из бюджета 3,2 миллиона рублей, заявили следователи.

После возбуждения уголовного дела Матасов досрочно сдал депутатский мандат. Также сообщалось, что он полностью возместил нанесенный ущерб на стадии предварительного следствия.

Выступая с последним словом перед вынесением приговора, бывший депутат признал свою вину, но отметил, что похищенные деньги он направлял на «благие цели», а именно на создание в Барнауле «Сталин-центра» и «поддержку борьбы с возрождающимся фашизмом».

Сергей Матасов основал в Барнауле «Сталин-центр» в декабре 2023 года. На его открытии Матасов обещал «по-сталински разобраться» с «иноагентами» и сторонниками Бориса Ельцина и Алексея Навального. В декабре 2024 года в «Сталин-центре» провели новогодний утренник, на котором детям предложили прогнать «Бармалея-либерала».