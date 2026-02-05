Верховный суд РФ признал незаконным использование искусственного интеллекта для создания образа людей в предвыборной агитации

Верховный суд РФ признал незаконным использование искусственного интеллекта (ИИ) для создания образа людей в предвыборной агитации кандидатов. Такое решение, пишут «Ведомости», суд принял, рассмотрев кассационную жалобу челябинского отделения КПРФ.

В 2025 году отделение КПРФ в Челябинской области изготовило с помощью нейросети листовку к выборам в законодательное собрание. Региональный избирком ее запретил, мотивировав это тем, что КПРФ нарушила законодательство, которое разрешает использовать в агитации или образ конкретного кандидата, или «неопределенный круг лиц». Областной суд признал решение избиркома противоречащим закону, но Второй апелляционный суд с этим не согласился.

В кассационной жалобе, направленной в Верховный суд, КПРФ настаивала на том, что процесс генерации изображений предусматривал, что каждый персонаж, размещенный на макете листовки, не имеет сходства с реально существующими людьми. «У ребенка на листовке шесть пальцев на руке, у женщины — стилизованные контуры, не присущие человеку», — указывали истцы.

Мотивировочную часть решения Верховного суда в КПРФ пока не получили. Как только это произойдет, заявил «Ведомостям» депутат Госдумы и секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов, партия обратится в Конституционный суд.

«Ведомости» в начале февраля сообщали, что во внутриполитическом блоке администрации президента начали обсуждать возможность регулирования нейросетей перед предстоящей осенью кампании по выборам депутатов Госдумы. Поправки в избирательное законодательство, сообщали источники издания, могут быть внесены весной и коснутся использования искусственного интеллекта в агитации. О необходимости разработать законодательные рамки для применения технологий ИИ в избирательном процессе говорила и глава глава ЦИК Элла Памфилова в июле 2025 года.