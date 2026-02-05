В Алтайском крае пришли с обысками к депутатам краевого заксобрания от КПРФ. Против двоих возбудили дело о мошенничестве

В Алтайском крае прошли обыски у нескольких депутатов краевого законодательного собрания от КПРФ, сообщила глава краевого отделения партии и депутат Госдумы Мария Прусакова.

По ее словам, с обысками пришли к зампредседателя заксобрания и члену бюро партии Юрию Кропотину и главному редактору партийной газеты «Голос труда» Дарье Зулиной. Позже Прусакова сообщила, что «также арестован» член комитета по спорту, культуре и молодежной политике Алтайского заксобрания Андрей Чернобай, и «еще задержаны» несколько активных коммунистов.

Следственный комитет по Алтайскому краю сообщил, что в отношении двух депутатов Алтайского заксобрания и помощника одного из них возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК).

Обоих депутатов следствие обвиняет в фиктивном трудоустройстве членов партии на должности своих помощников. В результате этого, как утверждает следствие, за несколько лет они похитили из бюджета суммарно более 4,6 миллиона рублей, которые получили помощники. Имена депутатов в сообщении не называются, однако указывается, что один из них — член комитета по спорту, культуре и молодежной политике Алтайского заксобрания.

Информационное агентство «Банкфакс» утверждает, что речь идет о Юрии Кропотине и депутате Андрее Чернобае.

Официального заявления в связи с обысками КПРФ пока не публиковала. Заместитель руководителя фракции КПРФ в краевом заксобрании Антон Арцибашев написал: «Бьют по всей партии».

КПРФ представлена в Алтайском краевом заксобрании с 1994 года. В нынешнем созыве фракция КПРФ состоит из 18 депутатами (всего в заксобрании 68 депутатов), они активно работают над законопроектами, встречаются с населением и составляют одну из ключевых сил, оппозиционных партии власти в региональном парламенте.