Российские авиакомпании попросили ограничить долю иностранных конкурентов на международных рейсах

Российские авиакомпании обеспокоены ростом доли иностранных перевозчиков на международных рейсах из РФ, пишет «Коммерсант». В 2025 году, заявил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский на Национальном авиационном инфраструктурном салоне, доля иностранных перевозчиков на российских международных рейсах выросла с 30% до 47%.

Международные рейсы, выполнять которые авиакомпаниям выгоднее, чем внутренние, позволяют сохранять доступность перелетов внутри России, отметили в свою очередь авиакомпании S7.

«Аэрофлот» призвал Минтранс и Росавиацию усилить внимание к вопросам паритета при выполнении международных рейсов. О поддержке этого предложения «Коммерсанту» сообщили в S7, «Уральских авиалиниях», Red Wings и Azur Air.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», отметили, что российские авиакомпании не могут полностью удовлетворить спрос на международные перелеты. «И если бы зарубежные авиакомпании не взяли на себя эту нагрузку — дефицит провозных емкостей привел бы к очень резкому росту цен на билеты», — заявил изданию главный редактор Аvia.ru Роман Гусаров. Увеличить свою долю на международных рейсах, отметил он, российские перевозчики в данный момент могут только за счет сокращения внутренних перевозок, что «приведет к ухудшению транспортной доступности и вряд ли будет допущено государством».

Представители туристической отрасли, в свою очередь, отметили, что благодаря иностранным авиакомпаниям удалось как снизить стоимость международного отдыха, так и сдерживать цены на внутреннем рынке.

С начала большой войны России с Украиной российские авиакомпании не могут выполнять регулярные рейсы в Евросоюз, США и ряд других стран. Из-за западных санкций Россия лишилась возможности покупать самолеты Boeing и Airbus, а также запчасти к уже используемым лайнерам.