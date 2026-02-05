Пророссийские хакеры атаковали сайты олимпийских объектов и посольств Италии за день до открытия зимней Олимпиады

Службы безопасности Италии выявили кибератаку на объекты зимних Олимпийских игр и представительства министерства иностранных дел за рубежом, заявил глава МИД страны Антонио Таяни

В числе целей хакеров были посольства Италии в Вашингтоне, а также консульства в Сиднее, Торонто и Париже. Кроме того, кибератаке подверглись сайты и объекты, связанные с зимними Олимпийскими играми, включая порталы отелей в Кортине-дʼАмпеццо в Альпах (там пройдут в том числе соревнования по горнолыжныму спорту).

Ответственность за кибератаку взяла на себя группа пророссийских хакеров Noname057. В заявлении, опубликованном в связанном с ней телеграм-канале, говорится: «Проукраинская политика итальянского правительства ведет к тому, что поддержка украинских террористов наказывается нашими DDoS-атаками».

Антонио Таяни заявил, что в кибератаке виден «российский след». Он добавил, что это «подтвердили сами авторы, назвавшие причину, по которой они совершили атаку». Кибератака была успешно «пресечена», уточнил Таяни.

XXV Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-дʼАмпеццо. От России на игры поедут всего 13 человек — в том числе из-за санкций, связанных с продолжающейся войной в Украине. Российские (а также белорусские) спортсмены будут выступать в нейтральном статусе — без флага и гимна.