Эстония закроет на ночь проезд через границу с Россией

Правительство Эстонии с 24 февраля закроет на три месяца ночное движение через пограничные пункты Лухамаа и Койдула, сообщает ERR 5 февраля.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что власти хотят высвободить ресурсы для более эффективной охраны границы, поскольку Россия на границе «порой ведет себя иррационально».

Днем пункты пропуска будут открыты в течение 12 часов.

Лухамаа и Койдула оставались последними пограничными пунктами, через которые можно было ночью пересечь границу Эстонии и России на автомобиле.

В Нарве, третьем пограничном пункте для автомобилей, границу нельзя пересекать по ночам с 1 мая 2024 года.