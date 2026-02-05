Эстония закроет на ночь проезд через границу с Россией
Источник: Эстонское национальное телерадиовещание
Правительство Эстонии с 24 февраля закроет на три месяца ночное движение через пограничные пункты Лухамаа и Койдула, сообщает ERR 5 февраля.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что власти хотят высвободить ресурсы для более эффективной охраны границы, поскольку Россия на границе «порой ведет себя иррационально».
Днем пункты пропуска будут открыты в течение 12 часов.
Лухамаа и Койдула оставались последними пограничными пунктами, через которые можно было ночью пересечь границу Эстонии и России на автомобиле.
В Нарве, третьем пограничном пункте для автомобилей, границу нельзя пересекать по ночам с 1 мая 2024 года.