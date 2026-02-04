Зеленский заявил, что на войне погибли 55 тысяч украинцев. По открытым данным, их вдвое больше

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью France 2, что потери Вооруженных сил Украины в войне превышают 55 тысяч человек.

«В Украине официально на поле боя погибли 55 тысяч военнослужащих, как кадровых, так и мобилизованных. [К этому числу следует добавить] большое количество людей, которых Украина считает пропавшими без вести», — заявил Зеленский 4 февраля (цитата по France Info).

Как отмечает France Info, разные зарубежные исследовательские центры считают, реальное число погибших военных Украины может быть в два-три раза выше.

Проект , создатели которого неизвестны, ведет поименный список украинских военных, погибших или пропавших без вести в ходе большой войны России и Украины. Смерти подтверждены опубликованными в сети некрологами, записи о пропавших содержатся в официальной базе МВД.

По состоянию на 4 февраля в поименных списках UALosses значились 86 тысяч погибших и 89 тысяч пропавших без вести. При этом стоит учитывать, что поименный список неполон, но насколько неполон — неизвестно.

