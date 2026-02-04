В Варшаве задержали сотрудника Минобороны Польши. Его подозревают в сотрудничестве с российской разведкой

Сотрудника Минобороны Польши задержали по подозрению в шпионаже в штаб-квартире министерства в Варшаве, сообщили в самом ведомстве 3 февраля.

Задержанный подозревается в сотрудничестве с иностранной разведкой, говорилось в сообщении. Других подробностей Минобороны не привело.

Издание Onet сообщило со ссылкой на источник, что задержанный — 60-летний мужчина, проработавший в министерстве обороны более 30 лет, который был гражданским лицом. Его подозревают в сотрудничестве с представителями российской и белорусской разведок. «Мы знаем, что этот человек напрямую контактировал и встречался с лицами, идентифицированными как представители восточных спецслужб», — сказал источник издания.

По данным Onet, в 2021 году Служба военной контрразведки (SKW) проводила проверку в отношении этого сотрудника, но ничего подозрительного не нашла.

На пресс-конференции, прошедшей 4 февраля, пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Яцек Добжинский подтвердил, что задержанный был гражданским лицом, много лет работавшим в структурах Минобороны — и что он в течение длительного времени находился под оперативным наблюдением Службы военной контрразведки. По словам Добжинского, задержанный не был высокопоставленным чиновником.

Onet отмечает, что сотруднику уже предъявлены обвинения. Он передан в распоряжение военной прокуратуры, за деятельность в пользу иностранной разведки ему грозит многолетнее тюремное заключение.