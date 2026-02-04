Перейти к материалам

В Тамбовской области сошел с рельсов грузовой поезд с бензином. Украинские телеграм-каналы пишут об атаке дронов

Источник: РЖД

В Тамбовской области на железнодорожной станции Кочетовка-2 в Мичуринске сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший бензин, сообщает РЖД.

В результате инцидента начался пожар. По предварительной информации, пострадавших нет. На место происшествия выехали пожарные и восстановительные поезда. Движение поездов через станцию остановлено.

Из-за сходов вагонов и пожара на станции в Тамбовской области задерживаются восемь пассажирских поездов:

  • № 3 Кисловодск — Москва,
  • № 27 Симферополь — Москва,
  • № 35 Адлер — Санкт-Петербург,
  • № 37 Имеретинский курорт — Нижний Новгород,
  • № 101 Адлер — Москва,
  • № 139 Кисловодск — Архангельск,
  • № 266 Москва — Новороссийск,
  • № 739 Воронеж — Москва.

Украинские телеграм-каналы, в частности OSINT-проект Supernova+, распространяют информацию о том, что Мичуринск атаковали беспилотники. Официального подтверждения этому не поступало.