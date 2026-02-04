В Тамбовской области сошел с рельсов грузовой поезд с бензином. Украинские телеграм-каналы пишут об атаке дронов
Источник: РЖД
В Тамбовской области на железнодорожной станции Кочетовка-2 в Мичуринске сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший бензин, сообщает РЖД.
В результате инцидента начался пожар. По предварительной информации, пострадавших нет. На место происшествия выехали пожарные и восстановительные поезда. Движение поездов через станцию остановлено.
Из-за сходов вагонов и пожара на станции в Тамбовской области задерживаются восемь пассажирских поездов:
- № 3 Кисловодск — Москва,
- № 27 Симферополь — Москва,
- № 35 Адлер — Санкт-Петербург,
- № 37 Имеретинский курорт — Нижний Новгород,
- № 101 Адлер — Москва,
- № 139 Кисловодск — Архангельск,
- № 266 Москва — Новороссийск,
- № 739 Воронеж — Москва.
Украинские телеграм-каналы, в частности OSINT-проект Supernova+, распространяют информацию о том, что Мичуринск атаковали беспилотники. Официального подтверждения этому не поступало.