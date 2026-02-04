В Москве вечером 3 февраля сотрудники полиции застрелили одного из подозреваемых в похищении жителя Пензы, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Стрельба произошла в одном из домов на Рублевском шоссе. По версии МВД, полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии пытались задержать там двоих человек, подозреваемых в похищении и убийстве мужчины в Пензе 29 января. Волк заявила, что подозреваемые оказали вооруженное сопротивление, полицейские применили табельное оружие. Один из подозреваемых от полученных ранений погиб. Второго подозреваемого задержали.

Следственный комитет сообщал, что двух мужчин подозревают в похищении и убийстве 39-летнего мужчины из Пензы «на почве выяснения личных отношений и из корыстных мотивов». По информации «Московского комсомольца», похищенный был сотрудником предприятия по изготовлению и поставке средств телекоммуникации и связи специального назначения. Газета утверждает, что его жена состояла с 2023 года в отношениях с одним из подозреваемых.

Подозреваемых также проверяют на причастность к убийству водителя такси, который привез их из Самарской области в Москву. 4 февраля тело таксиста нашли на парковке рядом с Большой Филевской улицей в Москве. По данным СК, водитель такси согласился довезти подозреваемых за 85 тысяч рублей до столицы, но по прибытии они отказались оплачивать поездку. Позже СК опубликовал видео, на котором один из подозреваемых признается в убийстве таксиста.

По данным СМИ, подозреваемых зовут Михаил Леонтьев и Алексей Ланчиков, им 41 года и 39 лет соответственно. Пензенское агентство РИА ПО сообщало, что в 2015 году Леонтьева приговорили к 23 годам колонии строгого режима по обвинению в двойном убийстве. Издание отмечает, что «благодаря сложившимся обстоятельствам» Леонтьев «получил свободу». О каких «обстоятельствах» идет речь, не уточняется. «Агентство» пишет, что Ланчиков был судим несколько раз, в 2014 году его приговорили к 13 годам колонии по статьям об убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Оба подозреваемых как минимум до 2021 года находились в колонии № 5 Пензенской области.

Анонимный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждает, что Леонтьев и Ланчиков еще в 2022 году, находясь в колонии, были завербованы ЧВК Вагнера и уехали на войну в Украине. По данным канала, полицейские при задержании застрелили Леонтьева.