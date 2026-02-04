В Чите половина города осталась без электричества

В Чите произошло отключение электричества в ночь на 5 февраля, сообщило издание «Чита.ру». Без света осталась почти половина города и ближайшие пригороды.

На читинской ТЭЦ-1 около полуночи произошла авария, сообщили в компании «ТГК-14». По данным МЧС, причиной аварии стала перегрузка кабеля на турбогенераторе. Очевидцы сообщили, что над территорией ТЭЦ виден густой столб белого дыма.

По словам местных жителей, в жилых домах стали остывать батареи отопления. Сейчас в Чите температура воздуха −29 градусов.

Около двух часов ночи жители сообщили, что в некоторых домах появилось электричество.