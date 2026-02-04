Суд отменил заочный приговор Татьяне Лазаревой по делу об «иноагентстве». Материалы отправили на новое рассмотрение
Мосгорсуд отменил заочный приговор телеведущей Татьяне Лазаревой, вынесенный по делу об уклонении от обязанностей «иноагента» (часть 2 статьи 330.1 УК), сообщил ее адвокат Леонид Соловьев.
В декабре 2024 года 2-й Западный окружной военный суд вынес Лазаревой заочный приговор в шесть с половиной лет по статье об оправдании терроризма. В октябре 2025-го Пресненский районный суд Москвы рассмотрел еще одно дело Лазаревой — и назначил ей один год и девять месяцев исправительных работ за отсутствие «иноагентской» маркировки в постах соцсетях. Итоговый срок по совокупности этих обвинений составил семь лет.
По словам адвоката Татьяны Лазаревой Леонида Соловьева, Мосгорсуд отменил этот приговор и направил «иноагентское» дело на новое рассмотрение. Отмены приговора потребовала прокуратура, поскольку районные суды по закону не могут рассматривать дела по «иноагентской» статье. «По мнению прокурора, не тот суд рассмотрел дело: должен был мировой судья, а рассмотрел районный суд», — уточнил Леонид Соловьев.