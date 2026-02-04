Российские войска нанесли удар по рынку в Дружковке Донецкой области. Есть погибшие и раненые

Как минимум семь человек погибли и еще 15 получили ранения в результате российских ударов по городу Дружковка в Донецкой области, сообщает глава военной администрации региона Вадим Филашкин.

По словам чиновника, 4 февраля войска РФ выпустили кассетные снаряды по городскому рынку, «где утром всегда массовое скопление людей».

Также на Дружковку сбросили две авиабомбы. Повреждены три многоэтажных и три частных дома, а также промзона.

Глава администрации сообщил, что возраст погибших составляет от 43 до 81 года, раненых — от 50 до 72 лет. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

«Это еще одно целенаправленное военное преступление и очередное доказательство того, что все российские заявления о „перемирии“ не стоят ничего», — написал Филашкин в своем телеграм-канале.