FT: два российских космических аппарата заподозрили в ведении радиоэлектронной разведки над Европой и опасном сближении с европейскими спутниками

Европейские службы безопасности подозревают российские космические аппараты «Луч-1» и «Луч-2» в ведении радиоэлектронной разведки и перехвате коммуникации нескольких спутников, обслуживающих Европу, пишет Financial Times со ссылкой на представителей вооруженных сил.

В течение нескольких лет военные и гражданские космические агентства Запада отслеживали деятельность «Луча-1» и «Луча-2», которые совершали «неоднократные подозрительные маневры» на орбите. Оба российских аппарата, как говорят собеседники FT, опасно сближались с важнейшими европейскими спутниками, которые обслуживают весь континент, включая Великобританию, а также значительные части Африки и Ближнего Востока.

Российские аппараты, согласно орбитальным данным и наземным наблюдениям, задерживались поблизости от европейских «на недели», пишет FT. С момента запуска в 2023 году «Луч-2» приблизился к 17 европейским спутникам.

Собеседники FT опасаются, что эти маневры могут позволить Москве манипулировать траекториями спутников или даже спровоцировать их столкновение. «Оба [российских] спутника подозреваются в ведении радиоэлектронной разведки», — сказал глава космического командования вооруженных сил Германии Михаэль Траут.

Высокопоставленный сотрудник европейской разведки в разговоре с журналистами выразил обеспокоенность тем, что конфиденциальная информация — в частности, команды управления спутниками — не зашифрована, поскольку большинство из них были запущены много лет назад без продвинутых систем шифрования. Это делает их уязвимыми для вмешательства, добавил он.

Спутники, к которым приближались «Луч-1» и «Луч-2», в основном используются в гражданских целях (например, для спутникового ТВ), но передают и некоторые правительственные или военные сообщения.

Хотя сами «Лучи» вряд ли могут заглушить или уничтожить спутники, они, вероятно, предоставили России огромные объемы данных о том, как такие системы могут быть выведены из строя, пишет FT.

