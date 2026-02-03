В Риме ввели плату за то, чтобы бросить монету в фонтан Треви

В Риме ввели плату за возможность подойти к фонтану Треви, в который у туристов принято бросать монеты. Для доступа к фонтану с 09:00 (по понедельникам и пятницам с 11:30) до 22:00 нужно купить билет за два евро. Дети до 5 лет, люди с инвалидностью и жители Рима от платы за билет освобождены. Поздним вечером и ранним утром к фонтану по-прежнему можно подойти бесплатно.

Продажа билетов у фонтана Треви, 2 февраля 2026 года Francesco Fotia / AGF / ZUMA Press / Scanpix / LETA

По оценкам городских чиновников, продажа билетов принесет от 6,5 до 20 миллионов евро в год. Эти средства планируется направить на техническое обслуживание и зарплаты персонала.

При этом главная цель нововведения, подчеркивали власти Рима, ограничить чрезмерный поток туристов. В 2025 году, по оценкам римской мэрии, у фонтана побывали более 10 миллиона туристов, в самые загруженные дни к Треви приходили около 70 тысяч человек в сутки.

Монеты, которые туристы бросают в фонтан, по-прежнему будут передавать католической благотворительной организации Caritas di Roma, помогающей бедным. В год из фонтана вынимают монеты на общую сумму около 1,5 миллиона евро.

Корреспондент CNN, побывавший у Треви в первые день действия новых правил, отметил, что некоторые туристы, не захотевшие купить билет, пытались бросить монеты с расстояния, создавая угрозу для тех, кто заплатил два евро за доступ непосредственно к фонтану. Чиновник римской городской администрации заявил, что будет введено патрулирование, чтобы предотвратить такие опасные броски.

Платный доступ к фонтану Треви — одна из мер, которые в Италии принимают для сокращения избыточного туризма, чтобы сохранить историческое наследие, снизить нагрузку на инфраструктуру и поддержать местных жителей. Так, например, Венеция в пиковый сезон облагает сбором туристов, приезжающих в город на один день, а количество туристов, которые могут посетить Помпеи, строго ограничено.

Треви — самый крупный фонтан в Риме — был построен в 1732–1762 годах по проекту архитектора Николо Сальви. Как один из символов Рима он неоднократно появлялся на киноэкране, например, в фильме «Сладкая жизнь» Федерико Феллини, где в фонтане купаются герои Аниты Экберг и Марчелло Мастрояни.

Существует поверие, что если бросить одну монету в фонтан Треви обязательно вернешься в Рим, если две — встретишь любовь, три — вступишь в брак, четыре — разбогатеешь.