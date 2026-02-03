В Испании врачи пересадили пациентке лицо женщины, которая прошла процедуру ассистированного ухода из жизни
Больница Валь дʼЭброн в Барселоне провела операцию по пересадке лица. Впервые в мире донором стала женщина, которая заранее согласилась пожертвовать свое лицо перед процедурой ассистированного ухода из жизни.
В операции по пересадке кожи, мышц, сосудов и нервов участвовали около 100 специалистов, включая психиатров и иммунологов, говорится в заявлении клиники.
Реципиенткой стала женщина по имени Карме — ее полное имя не раскрывается. Она перенесла некроз тканей лица из-за бактериальной инфекции, развившейся после укуса насекомого на Канарских островах. Заболевание нарушило ее способность говорить, есть и видеть.
Операция состоялась еще осенью 2025 года. В понедельник, 2 февраля, Карме появилась на пресс-конференции и рассказала, что восстановление проходит успешно. Ожидается, что когда восстановление завершится, к Карме в полной мере вернутся не только жизненно необходимые функции, но и мимика.
Поскольку дата ухода из жизни донора была известна заранее, врачи смогли более тщательно подготовить операцию, что значительно ее облегчило.
Больница Валь дʼЭброн, считается одним из мировых лидеров в области трансплантации органов. Именно здесь в 2010 году провели первую в мире полную пересадку лица.
За 2025 год в Испании провели около 6300 трансплантаций органов (чаще всего — почек). Примерно половина операций — в Валь дʼЭброн.
Ассистированный уход из жизни в Испании легализован в 2021 году. В 2024 году этой процедурой воспользовались 426 человек.