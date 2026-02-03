Умерла телеведущая Светлана Жильцова. Она вела «Песню года» и «Утреннюю почту»

Телеведущая и диктор Центрального телевидения СССР Светлана Жильцова умерла в возрасте 89 лет, сообщает Первый канал.

РИА Новости / Спутник / Profimedia

Светлана Жильцова работала на советском телевидении с 1960-х годов. Она была одной из первых ведущих игры КВН, вместе с Александром Масляковым она работала в программе до 1972 года. Кроме того, она вела передачи «Песня года», «Утренняя почта», «Будильник», «Музыкальный киоск», «По вашим письмам», «Огонек», «Спокойной ночи, малыши». Жильцова ушла из телеэфира в 1993 году. После этого она несколько лет проработала в Высшей национальной школе телевидения, а затем вышла на пенсию.