Саиф аль-Ислам Каддафи, один из сыновей бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, был убит, сообщает Reuters, ссылаясь на источники, близкие к семье, его адвоката и ливийские СМИ. Обстоятельства гибели сына Каддафи агентству неизвестны.

По данным саудовского телеканала «Аль-Хадат», 53-летний Саиф аль-Ислам убит недалеко от города Зинтан на западе Ливии. Его, как утверждается, застрелили в собственном саду, куда проникли четверо преступников.

«Аль-Хадат» сообщает, ссылаясь на медиа Ливии, что сын Каддафи убит у себя дома в результате столкновения двух вооруженных группировок, после того как члены одной из них попытались его задержать.

Политический советник Саифа Каддафи Абдалла Отман подтвердил в фейсбуке смерть сына бывшего ливийского лидера, не уточнив подробностей случившегося.

Саиф аль-Ислам Каддафи — второй сын Муаммара Каддафи, который правил Ливией в 1979–2011 годах. Он не занимал официальных государственных должностей, но руководил внешнеполитическими переговорами и внутренними вопросами до падения режима Каддафи в 2011 году, отмечает журналистка Марианна Беленькая.

После свержения его отца Саифа Каддафи задержали. В 2017 году стало известно, что сына Каддафи освободили. Он вернулся в политику и планировал участвовать в президентских кампаниях в Ливии в 2018 и 2021 годах, но выборы не состоялись.

Международный уголовный суд в 2011 году объявил Саифа Каддафи в розыск. Два пункта обвинений касались преступлений против человечности. Каддафи не выдали суду.

