«Интерфакс»: в России собираются ужесточить правила вывоза наличных рублей за границу

Правила вывоза наличных рублей и золотых слитков из России за рубеж планируется ужесточить, пишет «Интерфакс» со ссылкой на проект соответствующего указа президента, который пока не опубликован.

По данным агентства, предполагается, что физические лица с 1 сентября 2026 года смогут вывозить наличные рубли эквивалентом от 10 тысяч долларов в страны только через международные аэропорты, указывая при этом в уведомлении источник происхождения средств и их предполагаемое использование. Если же общая сумма вывозимых рублей превысит эквивалент 100 тысяч долларов, к уведомлению также должны быть предоставлены документы, подтверждающие происхождение денег.

Для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, пишет «Интерфакс», недекларируемого минимума не будет: любую сумму наличных рублей они смогут вывозить только через международные аэропорты с уведомлением таможенных органов.

Также с 1 сентября 2026 года собираются ввести ограничения на вывоз из РФ золотых слитков весом от 100 граммов. Их можно будет вывезти за пределы страны только через международные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Кневичи (Владивосток) при наличии разрешения от Пробирной палаты.

Оба ограничения — на вывоз как золота, так и валюты, пишет «Интерфакс», направлены на сокращение рисков вывода капитала из РФ, предотвращения финансирования незаконной предпринимательской деятельности и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

По действующим в настоящий момент правилам вывоз рублей из России наземным, воздушным или морским путем не ограничен, но при вывозе суммы эквивалентом от 10 тысяч долларов требуется декларировать средства, а при эквиваленте от 100 тысяч долларов — документально подтверждать происхождение средств. Вывоз наличной иностранной валюты ограничен эквивалентом 10 тысяч долларов.