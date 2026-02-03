Дочь Шойгу возглавила фонд «Долина Менделеева», который создает кластер переработки цветных и редких металлов в Сибири

Ксения Шойгу — дочь секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу — возглавила фонд развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева», сообщает РБК со ссылкой на распоряжение правительства.

На новой должности Шойгу займется стратегическим планированием и операционным сопровождением проекта, привлечением инвесторов и обеспечением мер господдержки, сообщили в фонде.

До назначения в «Долину Менделеева» Шойгу выступала партнером связанного с АФК «Система» венчурного фонда Sistema Smart Tech и куратором туристического кластера в Кронштадте «Остров фортов», отмечает РБК. Она также президент Федерации триатлона России.

Центр «Долина Менделеева» создали по решению правительства в декабре 2019 года. Среди направлений его деятельности — разработка технологий разделения и производства редких и редкоземельных металлов, создание технологий хранения и передачи электроэнергии, технологии искусственного интеллекта.

Центр также занимается экспертным и технологическим обеспечением деятельности Ангаро-Енисейского кластера цветных, редких и редкоземельных металлов, который создают в Сибири. Создание кластера курирует среди прочих Совбез, в руководстве которого работает Сергей Шойгу.

Чем известна Ксения Шойгу

