В США вручили «Грэмми». Песней года стала «Wildflower» Билли Айлиш, Bad Bunny получил награду за лучший альбом, Кендрик Ламар победил в пяти номинациях

В США прошла 68-я ежегодная церемония вручения премии «Грэмми».

Лучшим альбомом стал «Debí Tirar Más Fotos» пуэрториканского рэпера Bad Bunny. Альбом на испанском языке победил впервые в истории премии.

Победитель в номинации «Запись года» — Кендрик Ламар и SZA с композицией «Luther». Песней года стала «Wildflower» певицы Билли Айлиш, а в номинации — «Лучший новый артист» победила Оливия Дин.

Кендрик Ламар победил еще в четырех категориях: «Лучший рэп-альбом» («GNX»), «Лучшее рэп-исполнение» (за песню «Chains & Whips» вместе с Clipse и Фаррелом Уильямсом), «Лучшая рэп-песня» («TV Off» совместно с Lefty Gunplay), «Лучшее мелодичное рэп-исполнение» («Luther»). Таким образом Ламар, у которого теперь 26 наград, обогнал исполнителя Jay-Z — до этого он был самым титулованным рэпером в истории «Грэмми».

Две премии «Грэмми» получила Леди Гага — за лучший вокальный поп-альбом («Mayhem»), лучшую танцевальную запись («Abracadabra»).

Впервые премию «Грэмми» получил режиссер Стивен Спилберг — в качестве продюсера документальной картины «Музыка Джона Уильямса» (2024), выигравшей в номинации «Лучший музыкальный фильм». Таким образом Спилберг стал одним из обладателей сразу четырех главных американских наград (EGOT): «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони», отмечает The Hollywood Reporter. Всего за всю карьеру получить все четыре награды смогли кроме Спилберга 21 человек, в числе которых — Рита Морено, Одри Хепберн, Элтон Джон, Вупи Голдберг, Эндрю Ллойд Уэббер и другие.