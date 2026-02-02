В Псковской области задержали подозреваемого в похищении девятилетнего мальчика из Петербурга. По данным СМИ, он признался в убийстве ребенка

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в похищении девятилетнего мальчика в Петербурге, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 2 февраля. Мальчика искали с конца января.

По данным следствия, днем 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе Петербурга, сел в машину к неизвестному и пропал. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего (пункт «в» часть 2 статьи 105 УК РФ). Полицейские считали приоритетной версией случившегося — похищение ребенка, сообщал ТАСС. По данным СМИ, мальчика зовут Паша.

Источники «Фонтанки» и других изданий рассказали, что в рамках расследования в Псковской области задержали 38-летнего уроженца Луганской области Петра Жилкина, который в последние годы жил в Петербурге. «Осторожно, новости» пишет, что подозреваемый работал в строительной сфере и сидел в правых пабликах, в том числе публиковал сообщения в чатах «Русской общины».

Телеграм-каналы опубликовали фотографию задержанного. На лице у него видны ссадины. Два человека, вероятно, силовики, держат его за шею.

Как утверждают собеседники журналистов, в ходе допроса Жилкин признался, что утопил мальчика. Следователи и подозреваемый выехали на место, которое он указал, чтобы проверить показания Жилкина и найти тело ребенка. К поискам привлекли волонтеров.

По данным близкого к силовикам телеграм-канала Baza, Паша и Жилкин были знакомы — мальчик часто мыл машину подозреваемого. На допросе, утверждает канал, Жилкин заявил, что Паша его шантажировал. Чем именно, неясно.

В доме Жилкина прошел обыск. Телеграм-каналы и СМИ утверждают, что на гаджетах подозреваемого нашли порнографию с участием детей. Официально об этом не сообщалось.