В Германии арестовали пять человек по делу об обходе санкций против России

Пять человек арестованы в Германии по делу об обходе санкций, введенных против России, сообщила прокуратура ФРГ. Задержания и обыски прошли в нескольких федеральных землях.

Как заявили в ведомстве, все арестованные — граждане Германии У троих из них также есть второе гражданство: у Никиты С. и Даниэля А. есть российские паспорта, у Артема И. — паспорт Украины.

По версии следствия, с начала полномасштабной российско-украинской войны компания Никиты С. организовала 16 тысяч поставок в РФ товаров, которые подпадают под санкции.

Речь идет о поставках на 30 миллионов евро. Конечными получателями этих товаров, среди прочих, были 24 производителя оружия в РФ. Российские государственные органы подозреваются в причастности к этой сети закупок, говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Кого еще могут наказать за обход санкций

Все больше стран Европы вводят уголовную ответственность за обход санкций против России. Правда ли, что наказать могут даже тех, у кого просто счет в «Сбере»? 15 карточек