Суд в Петербурге назначил 15 лет колонии православному блогеру и участнику войны Клауду Роммелю по делу об изнасиловании ребенка

Красногвардейский суд Петербурга приговорил к 15 годам колонии строгого режима православного блогера и участника войны Клауда Роммеля, обвиненного в изнасиловании ребенка, сообщает пресс-служба городских судов.

По версии следствия, с января 2021-го по февраль 2024 года Роммель совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка.

Потерпевшей по делу — девочка 2013 года рождения, дочь бывшей сожительницы Роммеля. После возбуждения уголовного дела ее отправили в приют.

Роммеля арестовали в ноябре 2024 года. Как писала «Фонтанка», до этого блогер неофициально работал в церкви и проживал в квартире с девочкой и ее мамой. В феврале 2024-го сожительница пожаловалась на Роммеля в полицию. Когда следователи начали проверку в отношении блогера, тот уехал на войну в Украину. Там он получил ранение в результате атаки дрона и вернулся с фронта на лечение. Роммель отрицал обвинения в изнасиловании, он утверждал, что делал ребенку массаж.