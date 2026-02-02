Минобрнауки РФ рекомендовало ученым согласовывать командировки в «недружественные страны»
Минобрнауки России рекомендовало вузам и научно-исследовательским институтам при приглашениях на мероприятия в «недружественные» страны обращаться в ведомство для оценки «целесообразности участия в них». Соответствующее письмо за подписью замглавы Минобрнауки Константина Могилевского было разослано в январе.
В копии письма, которую опубликовал T-invariant 29 января, говорится, что ученым следует оценивать мероприятия, на которые их пригласили, «на предмет возможной политизации повестки».
«Ведомости» 2 февраля пишут, что рекомендация Минобрнауки согласовывать командировки в «недружественные страны» связана с арестом в Польше археолога Александра Бутягина.
При этом источник издания в академической среде сообщил, что нескольким ученым в одном из федеральных вузов заморозили плановые загранкомандировки на весну 2026 года еще до рассылки письма. Кроме того, рассказал собеседник «Ведомостей», несколько российских ученых, командировки которых пока в силе, опасаются задержания в западных странах «под политическими предлогами».
Другой собеседник «Ведомостей» в одном из федеральных вузов отметил, что еще с 2024 года в МГУ и ВШЭ ученых и научных администраторов начали активно перенаправлять с привычных направлений загранкомандировок на Турцию и Саудовскую Аравию. В 2025 году, по его словам, резко участились командировки в Иран, в том числе представителей академического сообщества, для которых эта страна «вообще не по профилю», но сами они находятся под санкциями ЕС и США.
Представители НИЯУ МИФИ сообщили «Ведомостям», что сокращение международных контактов и международных командировок «произошло гораздо раньше вследствие антироссийских санкций и исключения России из ряда научных коллабораций», а в МГТУ им. Баумана заявили, что сотрудничают только с дружественными странами.
В свою очередь источник из структуры РАН рассказал изданию, что некоторые российские специалисты в области гуманитарных наук в 2025 году продолжали ездить в командировки в страны Европы, несмотря на сложности и ужесточение процедур.