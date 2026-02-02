Минобрнауки РФ рекомендовало ученым согласовывать командировки в «недружественные страны»

Минобрнауки России рекомендовало вузам и научно-исследовательским институтам при приглашениях на мероприятия в страны обращаться в ведомство для оценки «целесообразности участия в них». Соответствующее письмо за подписью замглавы Минобрнауки Константина Могилевского было разослано в январе.

В копии письма, которую опубликовал T-invariant 29 января, говорится, что ученым следует оценивать мероприятия, на которые их пригласили, «на предмет возможной политизации повестки».

«Ведомости» 2 февраля пишут, что рекомендация Минобрнауки согласовывать командировки в «недружественные страны» связана с арестом в Польше археолога Александра Бутягина.

Подробнее о деле Бутягина на «Медузе»

«Готовый на тюрьму и на суму, я делаю, что должен для России» «Медуза» рассказывает историю археолога Александра Бутягина, который работал в Крыму после 2014 года. Его задержали в Польше — и, возможно, будут судить в Украине

Подробнее о деле Бутягина на «Медузе»

«Готовый на тюрьму и на суму, я делаю, что должен для России» «Медуза» рассказывает историю археолога Александра Бутягина, который работал в Крыму после 2014 года. Его задержали в Польше — и, возможно, будут судить в Украине

При этом источник издания в академической среде сообщил, что нескольким ученым в одном из федеральных вузов заморозили плановые загранкомандировки на весну 2026 года еще до рассылки письма. Кроме того, рассказал собеседник «Ведомостей», несколько российских ученых, командировки которых пока в силе, опасаются задержания в западных странах «под политическими предлогами».

Другой собеседник «Ведомостей» в одном из федеральных вузов отметил, что еще с 2024 года в МГУ и ВШЭ ученых и научных администраторов начали активно перенаправлять с привычных направлений загранкомандировок на Турцию и Саудовскую Аравию. В 2025 году, по его словам, резко участились командировки в Иран, в том числе представителей академического сообщества, для которых эта страна «вообще не по профилю», но сами они находятся под санкциями ЕС и США.

Представители НИЯУ МИФИ сообщили «Ведомостям», что сокращение международных контактов и международных командировок «произошло гораздо раньше вследствие антироссийских санкций и исключения России из ряда научных коллабораций», а в МГТУ им. Баумана заявили, что сотрудничают только с дружественными странами.

В свою очередь источник из структуры РАН рассказал изданию, что некоторые российские специалисты в области гуманитарных наук в 2025 году продолжали ездить в командировки в страны Европы, несмотря на сложности и ужесточение процедур.

Читайте также

ФСБ хочет поставить под контроль все контакты ученых с иностранцами. Для этого спецслужба создаст свои «госуслуги» Чем это грозит российской науке? Разбор T-invariant

Читайте также

ФСБ хочет поставить под контроль все контакты ученых с иностранцами. Для этого спецслужба создаст свои «госуслуги» Чем это грозит российской науке? Разбор T-invariant