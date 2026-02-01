«Первый отдел»: из Казахстана в Россию депортировали айтишника Александра Качкуркина, работавшего с OpenAI. Его задержали по делу о госизмене

Власти Казахстана депортировали в Россию 25-летнего разработчика Александра Качкуркина, работавшего с OpenAI (создателем чат-бота ChatGPT), сообщил «Первый отдел» 1 февраля.

По данным правозащитного проекта, в конце января полиция Алматы составила в отношении Качкуркина два административных протокола, обвинив в том, что он переходил улицу в неположенном месте и курил кальян в закрытом помещении. «Первый отдел» заявил, что оба протокола сфабриковали.

На основании двух протоколов полиция обратилась в суд с требованием выдворить айтишника в связи с «неуважением к законам и суверенитету Республики Казахстан» и необходимостью «пресечения и предупреждения правонарушений». Суд удовлетворил требование полиции.

Как пишет «Первый отдел», от составления протокола до выдворения из страны прошло несколько часов, хотя обычно такая процедура занимает недели или месяцы.

Качкуркина депортировали в Россию. После приземления самолета его задержали. Программисту вменили государственную измену из-за денежных переводов в Украину.

По данным правозащитников, Александр Качкуркин — гражданин Украины, уроженец Крыма. «После аннексии 2014 года ему было навязано российское гражданство», — заявили в «Первом отделе». Там отметили, что Качкуркин переехал в Казахстан по политическим причинам.

Адвокат Евгений Смирнов заявил, что представители силовых структур РФ используют правоохранительные органы и законы Казахстана, чтобы преследовать людей. «Казахстан перестает быть безопасным и правовым государством даже для граждан Украины», — заявил он.