Алькарас обыграл Джоковича в финале Australian Open

Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас выиграл Открытый чемпионат Австралии по теннису, обыграв в финале серба Новака Джоковича.

Алькарас проиграл первый сет и выиграл следующие три. Общий счет матча —2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

22-летний Алькарас получил седьмой титул «Большого шлема», став самым молодым игроком с таким количеством трофеев, побив рекорд, который ранее принадлежал Бьорну Боргу.

Алькарас стал девятым теннисистом в истории, который получил «карьерный» Большой шлем, то есть выиграл все четыре турнира Большого шлема (Открытые чемпионаты Австралии, Франции и США, а также Уимблдон). Он стал самым молодым теннисистом с таким достижением.

Новак Джокович ранее никогда не проигрывал в финале Открытого чемпионата Австралии. Он 10-кратный чемпион Australian Open.

