В Кишиневе перебои с подачей электричества. На улицах города отключены светофоры, встали троллейбусы

Обновление: Минэнерго Молдовы заявило, что отключение электричества на территории страны связано со сбоями в работе энергосистемы Украины. «Из-за серьезных проблем в украинской энергосистеме утром в субботу, 31 января, на линии 400 кВ Исакча — Вулканешты — МГРЭС упало напряжение, что привело к повреждению и отключению энергосистемы», — сообщается в телеграм-канале министерства.

Мэр Кишинева Ион Чебан сообщил, что в столице Молдовы по неизвестным причинам произошло отключение электричества.

«Настоятельно просим полицию выехать на перекрестки и регулировать движение там, где не работают светофоры», — написал Чебан в своем фейсбуке.

Во многих районах города, добавил он, из-за отключения электричества остановились троллейбусы.

Мэр Кишинева заявил, что «просит центральные ведомства предоставить разъяснения по ситуации», и призвал жителей сохранять спокойствие.