Российский суд признал фотографию группы Queen «пропагандой ЛГБТ»

Жителя Москвы Давида Гевондяна оштрафовали по статье о «пропаганде ЛГБТ» за фото, на котором изображены переодетые в женскую одежду участники группы Queen во время съемок клипа на песню «I Want to Break Free». Такую информацию «Верстка» обнаружила в решении Мосгорсуда, рассмотревшем апелляцию Гевондяна.

«Медиазона» в марте писала, что Нагатинский районный суд рассмотрел четыре административных протокола, составленные на 21-летнего Гевондяна за «пропаганду ЛГБТ», и назначил по каждому из них штраф в 100 тысяч рублей. Тогда в решениях говорилось, что протоколы составлены из-за изображений «мужчин, переодетых в женскую одежду и аксессуары (детские заколки в волосах)», «мужчин, переодетых в женскую одежду» и целующихся мужчин.

Гевондян попытался оспорить решение суда. В апелляции он, в частности, указал, что фото мужчин в женской одежде не несет в себе «пропаганды ЛГБТ», а представляет собой снимок со съемок клипа на песню «I Want to Break Free» группы Queen, на которой изображены участники коллектива.

Суд этот довод отклонил, объявив, что «размещение на сайте фотографии участников группы Queen, переодетых в женскую одежду, не имеет под собой какой-либо музыкальной подоплеки с учетом общего смысла, распространяемой информации».

Помимо «пропаганды ЛГБТ» Давиду Гевондяну вменяли пропаганду экстремизма. В протоколе, который цитировала «Медиазона», говорилось, что он разместил во «ВКонтакте» «флаг украинской организации „Украинская повстанческая армия“ с надписью „Россия и марка автомобиля — Братья навек“ и образ двух повешенных мужчин». За пропаганду экстремизма Гевондяна отправили под административный арест на 10 суток.

