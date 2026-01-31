Правительство РФ сняло запрет на экспорт бензина для производителей. Для остальных он продолжает действовать

Правительство России сняло запрет на экспорт автомобильного бензина для непосредственных производителей, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Для всех остальных запрет на поставки бензина, дизеля и другого топлива за пределы России продлен до 31 июля 2026 года.

Полный запрет на экспорт бензина действовал в России с 31 августа 2025 года. Его ввели из-за резкого роста оптовых и розничных цен на топливо. До этого правительство с июля частично ограничивало экспорт бензина, но эта мера не принесла ожидаемые результатов.

Одной из причин топливного кризиса в РФ стали регулярные атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы. В результате ударов НПЗ частично или полностью останавливают работу, что, среди прочего, приводит к дефициту топлива и росту цен на него.

