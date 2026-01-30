Житель Нью-Йорка под видом агента ФБР попытался освободить из-под стражи Луиджи Манджоне, обвиняемого в убийстве главы страховой компании

В следственный изолятор в нью-йоркском Бруклине во вторник, 27 января, пришел мужчина, который представился «агентом ФБР» и заявил, что у него есть подписанное судьей постановление об освобождении заключенного. По данным CBS, речь шла о Луиджи Манджоне, который ждет суда по делу об убийстве гендиректора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона.

Когда сотрудники следственного изолятора потребовали от посетителя предъявить документы, он показал им водительское удостоверение штата Миннесота на имя 36-летнего Марка Андерсона и заявил, что у него есть оружие. Позднее при обыске в рюкзаке у него нашли вилку для барбекю и круглое стальное лезвие (вероятно, нож для пиццы).

Андерсон также пытался предъявить многочисленные документы, связанные с иском к Минюсту, детали которого не уточняются. А позднее заявил, что хочет, чтобы его арестовали, так как его преследует мексиканский картель «Новое поколение Халиско». Андерсона задержали.

CBS пишет, что он приехал из Миннесоты в Нью-Йорк ради некой работы, с которой не сложилось, в итоге Андерсен работал в пиццерии.

Нет никаких признаков того, что Луиджи Манджоне знал о происходящем, заявил источник CBS.

В декабре 2024 года в центре Нью-Йорка был убит генеральный директор страховой компании UnitedHealthcare Брайан Томпсон. Его застрелили, когда он шел к отелю New York Hilton на ежегодную инвестиционную конференцию UnitedHealthcare. Подозреваемого в убийстве — 26-летнего Луиджи Манджоне — удалось задержать лишь через несколько дней.

Манджоне, как предполагается, оставил манифест, в котором жаловался на дороговизну здравоохранения и могущественность страховых компаний и заявлял о готовности принять радикальные меры. «Я извиняюсь за любые раздоры и травмы, но это должно было быть сделано. Честно говоря, паразиты просто заслужили это», — говорилось в манифесте. Убийство Томпсона спровоцировало новый виток обсуждения страховой медицины в США, а Манджоне стал очень популярным.

По состоянию на январь 2026 года Манджоне ждал в изоляторе в Бруклине, когда начнется процесс по его делу. Отбор членов коллегии присяжных собираются начать в сентябре.

