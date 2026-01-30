Визовые центры Канады в РФ прекратили прием документов

Визовые центры Канады в России с 28 января 2026 года остановили прием документов на визы. Соответствующая информация опубликована на страницах посольства Канады в России и генконсульства во Владивостоке.

Причины такого решения не поясняются. Идет ли речь о временной или постоянной приостановке приема документов, не уточняется.

Биометрию, необходимую для получения канадской визы, в визовых центрах на территории РФ по-прежнему можно сдать.

Россиянам рекомендовано обращаться в визовые центры Канады за пределами РФ. Такие центры, например, есть в Казахстане и Кыргызстане.