«ВЧК-ОГПУ»: в Москве подросток убил сотрудника Роскомнадзора. По данным «Медузы», государственным СМИ запретили писать об этом

В Москве в здании Роскомнадзора 16-летний подросток убил высокопоставленного сотрудника ведомства, сообщил анонимный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».

По сведениям канала, убийство произошло еще 19 января на проходной главного здания РКН в Китайгородском проезде. Школьник напал с ножом на сотрудника РКН и ударил его в грудь, когда тот выходил из офиса. Подростка задержали по горячим следам, но сотрудники ФСБ сразу же засекретили информацию о преступлении, пишет «ВЧК-ОГПУ».

Как утверждают авторы телеграм-канала, о произошедшем они узнали случайно из сообщения матери подростка, которая пыталась найти в сети защитника для сына. Позже она удалила эту информацию.

По словам женщины, ее сына Артема обвинили в убийстве чиновника Роскомнадзора Алексея Беляева. Следствие считает, что преступление было совершено по мотивам политической и идеологической ненависти (пункт «л» части 2 статьи 105 УК). Подозреваемого называют «ярым противником деятельности РКН», заранее готовившим нападение.

Авторы «ВЧК-ОГПУ» нашли в сети информацию о задержанном. По их данным, подросток вел ютьюб-канал и увлекался играми и анимацией.

Издание «Агентство» и «ВЧК-ОГПУ» изучили утечки и установили, что Алексей Беляев работал в Роскомнадзоре с 2011 года. На момент нападения он занимал должность заместителя начальника управления контроля и надзора в сфере связи. Это один из ключевых отделов РКН, отвечающий за блокировки и замедление трафика. В 2017 году он получил благодарность от Владимира Путина за заслуги в обеспечении надежной и бесперебойной связи для госсистемы «Выборы». Сейчас паспорт и ИНН Беляева признаны недействительными с 19 января, то есть даты вероятного убийства.

По данным источников «Медузы», государственным и провластным СМИ еще 19 января рекомендовали не публиковать информацию об убийстве сотрудника РКН.