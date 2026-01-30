Перейти к материалам

Умерла актриса Кэтрин ОʼХара

Источник: Variety

Голливудская актриса Кэтрин ОʼХара умерла в возрасте 71 года, сообщает Variety. Информацию подтвердил ее менеджер.

David Swanson / Reuters / Scanpix / LETA

ОʼХара умерла 30 января в своем доме в Лос-Анджелесе после непродолжительной болезни.

Актриса известна по фильмам «Один дома» и «Один дома — 2», где она сыграла роль матери персонажа Маколея Калкина, Кевина.

Также она снималась в фильмах «После работы», «Битлджус», «Победители шоу» и в сериалах «Шиттс Крик», «Один из нас» и «Киностудия».