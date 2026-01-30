Цены на золото пережили крупнейшее падение с начала 1980-х. У серебра максимальное падение в истории
Источник: Bloomberg
Золото и серебро в ходе торгов 30 января пережили самое значительное падение за последние годы, сообщило агентство Bloomberg.
В ходе торгов золото подешевело более чем на 10%, опустившись ниже 5000 долларов за унцию. Это максимальное падение в течение дня со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Как отмечает Bloomberg, это крупнейшее дневное падение с начала 1980-х годов.
Серебро подешевело более чем на 26%, что стало рекордным падением в течение дня. Теперь серебро торгуется в районе 76 долларов.
До этого золото и серебро достигли максимальных значений на торгах.