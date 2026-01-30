Сотрудника петербургского института ядерной физики приговорили к семи годам колонии по делу о «фейках» о российской армии. Он репостил видео Deutsche Welle

Гатчинский городской суд приговорил к семи годам колонии Дмитрия Богмута, работавшего в петербургском институте ядерной физики имени Константинова, который входит в состав Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Его обвиняли в том, что с 23 марта по 21 июня 2023 года он публиковал антивоенные материалы в интернете с рабочего места, в том числе видео Deutsche Welle «Атака на Павлоград, как Путин готовится к оборонительной войне и подрывает боеспособность армии РФ».

Богмута, работавшего техником в отделе исследования конденсированного состояния, отправили в СИЗО в апреле 2024 года, с работы его уволили.

Обвинение просило приговорить его к восьми годам колонии общего режима. Богмут в последнем слове заявил: «Я родился в 1975 году, мои золотые годы пришлись на время горбачевской перестройки и 1990-е. <…> Мне постоянно вспоминаются демонстрации с лозунгами „Миру — мир!“ Миролюбивая повестка, которая продвигалась все эти годы — это то, что я пытаюсь донести до суда. Нынешнее смакование войны я не могу ни принять, ни понять. <…> Любая война несет только кровь, страдания и смерть» (цитата по «ОВД-Инфо»).

Как отмечает «Медиазона», на оглашение приговора в зал суда смогли попасть всего несколько журналистов — остальная пресса и слушатели без аккредитаций остались в коридоре, приставы заявили, что «все места заняты». При этом в зал первыми пропустили неких людей в камуфляже.

О том, что люди в камуфляже ходят на рассмотрение дела Богмута в Гатчинском суде и занимают все места в зале, не давая попасть на слушания другим, в марте 2025 года писала Sotavision. Большинство из этих людей издание обнаружило на фотографиях «Союза добровольцев Донбасса». С какой целью они пришли на заседание, люди в камуфляже сказать журналистам отказались.

ТАСС, в свою очередь, со ссылкой на «источники в правоохранительных органах» в июле написал, что «в суд регулярно наведывается группировка проукраинских активистов», которые якобы пытаются сорвать заседания по делу Богмута. В сообщении госагентства были перечислены фамилии «активистов». Аналогичный список с указанием персональных данных был опубликован и одним из провоенных телеграм-каналов. Люди, оказавшиеся в списке, в том числе журналистка RusNews Элина Козич, говорили, что получают угрозы.